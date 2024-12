Lanazione.it - Firenze, a teatro va in scena Alice nel Paese delle Meraviglie

Leggi su Lanazione.it

, 23 dicembre 2024 – Proseguono gli spettacoli per famiglie alPuccini. Per la serie ‘Per grandi e Puccini’ giovedì 26 e venerdì 27 dicembre alle ore 18 la Centrale dell’Arte presenta ‘nel’, adattamento, regia e musiche di Teo Paoli, con Lavinia Rosso, Silvia Baccianti, Teo Paoli, Samuele Nannoni e con Giulio Paoli (in video). Realizzazione scene Tommaso De Donno e Marco Fornasa, costumi di Valentina Perini. Da uno dei racconti più celebri della letteratura di tutti i tempi uno spettacolo la cui trama (in linea con la narrazione) trova senso e fascino nella capacità infantile di varcare continuamente, senza soluzione di continuità, il confine fra reale e immaginario. Uno spettacolo che attraverso un linguaggio scenico ricco e multiforme esalta la meravigliosa arte di Carroll di condurci con leggerezza e naturalezza nella dimensione onirica attraverso repentini e inaspettati cambi di situazione e percorsi mentali ai limiti dell’assurdo.