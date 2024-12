Iltempo.it - Eleonora Giorgi: "Il tumore progredisce". La frase che fa calare il gelo

È tornata a parlare del dramma delal pancreas.,, ancora una volta nello studio di Verissimo su Canale 5. "Attendo una tac di riscontro prima di Natale per vedere questo mostro che nonostante le chemio ha continuato a progredire", ha detto l'attrice ospite da Silvia Toffanin parlando delle sue condizioni di salute e di come stanno procedendo le cure. "Abbiamo fatto tutto quello che è nei protocolli di tutto il mondo - aggiunge - ma io ho avuto una sfortuna che è stata quella di ammalarmi un filo prima del dovuto, sta per esplodere tutta una nuova frontiera di nuovi farmaci che prima erano sperimentali e oggi sono sperimentati con risultati eccellenti. Sono la nuova frontiera dei farmaci", ha spiegato l'attrice che nel dicembre del 2023 ha annunciato di avere unal pancreas.