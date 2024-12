.com - Controlli, sequestrati 8.000 articoli illegali e sanzioni per locali

La Polizia Locale di Roma Capitale ha svoltoa largo raggio nel weekend, portando a oltre 900per violazioni al codice della strada, tra cui eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza e sosta irregolare. Le verifiche hanno interessato anchepubblici e attività commerciali, con oltre 100 irregolarità riscontrate, tra occupazione abusiva di suolo pubblico, vendita illegale di alcolici e smaltimento scorretto dei rifiuti. Nelle zone della movida, sono state emesse multe significative, come quella di circa 1.000 euro a una discoteca del Flaminio e oltre 7.000 euro a un laboratorio dolciario in zona Tiburtina.inoltre 8.000venduti illegalmente in diverse aree della città.a Roma, violazioni al codice della stradaLe pattuglie della Polizia Locale hanno intensificato isulla sicurezza stradale durante il fine settimana.