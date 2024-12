Giornalettismo.com - Con una maggiore attenzione ai propri dati personali, bisogna rivedere le logiche dell’identificazione del cliente nel digital banking?

Ilsta sicuramente rivoluzionando la vita delle imprese e delle persone che vogliono allentare le maglie della burocrazia. Lo abbiamo visto anche con l’intervista a Bruno Reggiani, CEO di Tot Money. Le soluzioni all-in-one sono favorevoli alle start-up e alle aziende che operano nel settore dell’innovazione: per molti conta tantissimo poter aprire un conto online con pochi click. Il problema, tuttavia, resta quello dell’identitàe delle persone che puntano ad avere questo conto online: come si fa a stabilire se si tratta di persone reali, se non ci sono delle truffe alle loro spalle? Da questo punto di vista, scatta tutta una procedura di verifica dell’identità da parte delle realtà del, che partono dall’associazione di un nome univoco a un documento di identità e che arrivano a prendere in esame anche la reputatione o l’utilizzo dei social network.