Come la Gen Z sta rivoluzionando (con buon senso) la tavola di Natale: addio a carne, latticini e glutine

Un cenone e pranzo divegetariano o vegano? Per la Gen Z, è una realtà sempre più comune. Mentre qualcuno si aggrappa alle tradizioni, in Inghilterra i giovani ragazzi, con un’età compresa tra i 18 e 24 anni, ridefiniscono il menu delle feste, portando asapori freschi e originali, dall’arrosto vegetariano ai contorni senzae senza. Le scelte non convenzionali, però, non mancano di sollevare qualche sopracciglio tra i parenti più conservatori.La rivoluzione del menu natalizioNel Regno Unito, secondo il Times, per i giovani tra i 18 e i 24 anni, il tacchino non è più il re dellanatalizia. I dati raccolti da Ocado, un supermercato online, mostrano che un terzo della Gen Z preferisce alternativepiatti vegetariani, tra cui i funghi alla Wellington e l’arrosto di noci.