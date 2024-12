Oasport.it - Ciclocross, dominio di Mathieu Van Der Poel nel Superprestige di Mol!

Nella quinta tappa del circuitodi, andata in scena a Mol (Belgio) il pubblico ha assistito ad un grande spettacolo, ed all’ennesimodel neerlandeseVan der, il quale dopo aver vinto la gara di Coppa del Mondo di Zonhoven si è ripetuto quest’oggi. Non c’è stato il tanto atteso duello con il belga Wout Van Aert, che già ieri aveva annunciato la rinuncia a causa di un malanno di stagione, ma lo spettacolo non è mancato.Per quel che concerne la classifica generale del circuito, a tre prove dal termine, si porta in vetta Niels Vandeputte (Belgio), quinto a Mol, con 60 punti, con una lunghezza di margine su Lars Van Der Haar (Paesi Bassi), oggi sesto, e tre su Michael Vanthourenhout (Belgio), sul gradino più basso del podio odierno.Il neerlandese Van Derè l’unico a scendere sotto l’ora per portare a termine la gara di Mol, dominata in 59’41”, mettendo in fila ben quattro belgi: piazza d’onore per Laurens Sweeck, a 1:03, gradino più basso del podio per il già citato Michael Vanthourenhout, a 1:35, mentre seguono Joran Wyesure, quarto a 1:41, e Niels Vandeputte, quinto a 1:45, che si prende la vetta della generale.