Iltempo.it - Chi Sala... e chi scende. Prodi spinge Ruffini, via al piano anti Elly

La linea è tracciata, nonostante i passi falsi degli esordi. Lo spartito è sempre quello del regista in ombra, Romano, che pubblicamente nega il suo ruolo, ma che tra "le righe" imprime il senso di marcia. Il Professore pensa che il Pd diSchlein sia troppo sbilanciato a sinistra e che in questo modo non attiri il voto cattolico ed in generale quello moderato. C'è bisogno di una "zeppa", come quella che ha fatto emergere Ernesto Maria, l'ex direttore della Agenzia delle Entrate che si intesterà il progetto della nuova Margherita. Che sia lui e non il sindaco di Milano ad avere più chance di vincere il concorso da federatore è fuor di dubbio. Più solida la squadra degli sponsor, a partire certo dall'ex Presidente della commissione europea, nomi influenti di apparati dello Stato, uniti da un'appartenenza incrollabile alla sinistra democristiana.