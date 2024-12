Puntomagazine.it - Bonito: Carabinieri trovano un piccolo tesoro archeologico in una casa disabitata

. Trovati antichissimi corredi funerari, erano in uno scatolone in unaruraleda circa 30 anniPezzi di antichissimi corredi funerari accatastati in un paio di scatoloni in unarurale,da circa 30 anni.Potrebbe sembrare l’incipit di un giallo letterario, ed invece è quanto hanno scoperto idella Stazione di, coadiuvati dai militari specializzati del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli.Qualche settimana fa, infatti, i militari delcomune irpino sono stati allertati da un uomo residente fuori regione che, nel fare pulizia all’interno di unaereditata ed oramaida decenni, si è accorto della presenza di quei manufatti di terracotta che sembravano essere “antichi”.All’immediato intervento deihanno fatto seguito alcuni accertamenti speditivi che avevano permesso di datare quel vasellame ai primi secoli a.