ATP Brisbane 2025: entry-list e chi parteciperà. Berrettini potrebbe affrontare Djokovic…

Sarà il primo torneo della stagione, ma già contiene tantissimi motivi di interesse e tanta curiosità per un insieme di giocatori e situazioni. Dal 29 dicembre 2024 al 6 gennaiosi svolgerà l’ATP 250 diche a che fare con la categoria “250” ha ben poco visto il nobile campo di partecipazione che accompagna un appuntamento importante per la preparazione in vista dell’Australian Open.Tornerà a giocare in questo torneo Novak Djokovic che è andato asolo nel 2009 quando si fermò al primo turno. Grande curiosità per l’ex n.1 del mondo che sarà accompagnato nella stagione australiana da un nuovo coach molto speciale, ossia Andy Murray. Da vedere quali saranno gli eventuali benefici di questa partnership.Tanti sono i grandi nomi, con il campione in carica Grigor Dimitrov al via come seconda testa di serie e subito dopo Holger Rune.