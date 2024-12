Ilgiorno.it - Albino, incidente tra due auto in via Casazza: grave una 23enne

(Bergamo), 23 dicembre 2024 –tra due, domenica sera, in viaad, nella Bergamasca:una. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, una Citroen C2 guidata da una donna di 39 anni diche veniva da Vall'Alta ha invaso la corsia opposta di marcia schiantandosi contro la Opel Corsa di una studentessa di 23 anni, anche lei di. Sul posto sono subito intervenute due ambulanze, un’medica, i vigili del fuoco e i carabinieri di Gandino. Laè rimastamente ferita e si trova ricoverata all’ospedale Papa Giovanni, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altra donna è stata portata prima all’ospedale Bolognini di Seriate e poi trasferita al Papa Giovani per accertamenti. La donna è risultata positiva al test alcolemico.