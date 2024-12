Nerdpool.it - Superman: tutti i personaggi DC svelati nel trailer

Leggi su Nerdpool.it

Il primo teaserdel nuovo film diha finalmente visto la luce, regalando ai fan un primo sguardo ufficiale su alcuni deiiconici dell’universo DC Comics in versione live-action. Previsto per il 10 luglio 2025, questo film rappresenterà il debutto del nuovo universo cinematografico DC (DCU), guidato da DC Studios, che punta a un reboot ambizioso. Ecco un’analisi dirivelati nele come si confrontano con le loro controparti fumettistiche.: un’ispirazione dalla Silver AgeInterpretato da David CorenswetIl protagonista indiscusso,, è al centro del, che lo mostra in un’ambientazione innevata, probabilmente la Fortezza della Solitudine. Le immagini rivelano unvulnerabile, ferito e insanguinato, sollevando il quesito su chi possa aver inflitto tali danni al potente eroe.