Su Open Arms "c'è un giudice a Berlino". A sinistra è l'occasione per pentirsi? No, per rilanciare l'odio contro "la via italiana"

L’ultimo disperato trucchetto delle opposizioni e dei commentatori di contorno è quello di rivoltare la morale della loro più cocente sconfitta, quella avvenuta pochi giorni fa sul processo(ma sul tema migranti, vedrete, non sarà di certo l’ultima), nell’ennesimo attacco al governo e alla maggioranza di centrodestra. In soldoni l’assoluzione piena di Matteo Salvini – «perché il fatto non sussiste» – nel favoloso mondo del Nazareno, del gruppo Gedi e dei salotti televisivi dove sono “resistenti”, diventa motivo non per tornare mestamente sui propri passi, autocritica inclusa, ma per continuare a processare il centrodestra. E cercare in tutti i modi di sabotare e boicottare la linea sull’immigrazione che è diventata “via” in Europa. Con un ribaltamento incredibile dei piani: per cui l’innocente e il legittimato dal mandato popolare – Salvini ieri e oggi l’impianto normativo sull’immigrazione dell’esecutivo Meloni – diventa comunque colpevole di non cedere al fanatismo no border.