Stefano Valore sequestrato e rapinato in casa | notte di terrore per l’editore della Dire

, imprenditore ed editore dell’agenzia di stampa, ha vissuto una drammatica esperienza di sequestro e rapina nellatra il 21 e il 22 dicembre. Intorno alle 00:30, un gruppo composto da quattro uomini armati e mascherati ha fatto irruzione nella sua abitazione a Roma, immobilizzandolo e aggredendolo fisicamente. I malintenzionati si sono impossessati di denaro e gioielli diprima di fuggire., pur riportando una ferita alla testa e alcune contusioni, non è in condizioni gravi.Rapina indi: il raccontoIl violento episodio indisi è verificato poco dopo la mezza. I quattro assalitori, armati e con il volto coperto, hanno forzato l’ingresso dell’abitazione di, situata in un quartiere residenzialeCapitale.