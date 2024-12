Lanazione.it - Si è sempre fatto così.... Non è più così

di Michela Berti Non si è visto forse quel cambio di passo marcato che avrei voluto saper dare a me stessa e alla mia giunta, ma qualche piccolo passo in avanti sì, e molte prese di coscienza". Le parole del sindaco Nicoletta Fabio, al brindisi in Comune con le autorità cittadine, descrivono lo sforzo - e la fatica - che la sua amministrazione sta facendo per proiettare la città verso il futuro. Perché il momento è delicato, molto delicato per Siena, e se è vero - come è vero - che "è finito il tempo del si è" (parole del sindaco Fabio) è proprio dal Palazzo Comunale che - forse - doveva partire il cambio di passo marcato perché ‘Non è più’ (cit. Fabio).