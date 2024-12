Oasport.it - Sci alpino, si replica a St. Moritz. Le azzurre lanciano la sfida a Gut-Behrami e Huetter

Ventiquattro ore dopo di nuovo in pista a St.per il secondo superG del weekend. Una giornata di ieri che ha visto sicuramente una grandissima prestazione della squadra azzurra, a cui è mancata solamente la vittoria. Quattro atlete tra le sei, una dietro l’altra dal terzo posto di Sofia Goggia al sesto di Laura Pirovano, con in mezzo a loro Elena Curtoni e Federica Brignone.A festeggiare è stata l’austriaca Cornelia, che ha iniziato la stagione davvero nel verso giusto, visto che era reduce dalla vittoria nella discesa di Beaver Creek. Chi, invece, non si è ancora sbloccata è Lara Gut-, ieri seconda alle spalle dell’austriaca e certamente con la voglia di mettere il proprio nome in cima alla classifica davanti ai suoi tifosi.Sofia Goggia ha centrato il suo terzo podio consecutivo e sicuramente vorrà il poker.