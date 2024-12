Sabaudia, la canoa e il canottaggio delle Fiamme Gialle alla Christmas Race 2024

Leggi su Ilfaroonline.it

– Mercoledì scorso, all’interno del Teatro“Filippo Mondelli” in centro a, tutti i canoisti e i canottieri gialloverdi si sono ritrovati per disputare la, un momento di condivisione vissuto dgrande famigliaper scambiarsi gli auguri per le festività ormai alle porte.Dai baby canoisti e canottieriSezioni Giovanili fino ad arrivare ai Senior della, spicca la partecipazione di Giovanni Penato e Francesco Lanciotti medaglia di bronzo in K4 metri 500 ai recenti Campionati Europei Assoluti, e deltra i quali Matteo Lodo, due volte bronzo olimpico e quarto a Parigisempre in “quattro senza” , dopo aver trionfato più volteha affermato come la gara in famigliasia ormai una consuetudine irrinunciabile e che tutti, grandi e piccoli, sentono molto all’avvicinarsi del Natale.