“Capisce di cinema, ma non molto di calcio“.ne ha per tutti. L’allenatore francese ha rilasciato un’intervista alla testata Carré di Raphael Domenach, in cui ha parlato della sua avventura al Napoli. I suoi obiettivi sono il presidente Aurelio Dee colui che prese il suo posto, vale a dire Walter.“è un tocard (una sorta d’incapace, un perdente). Non hae non mi ha mai ringraziato dei punti che gli ho lasciato, e del fatto che gli sarebbe bavincere una partita per qualificarsi per gli ottavi di Champions”, ha sottolineato. L’allenatore francese ha svelato di aver chiesto dei rinforzi alla proprietà che però non ha voluto concederglieli: “Volevo un difensore, come Aguerd, e un mediano possente. Invece hanno preso giocatori di prospettiva e non è un caso che siano stati prestati altrove”.