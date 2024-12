Pronosticipremium.com - Roma-Parma, formazioni ufficiali: Hummels e Dybala dal 1?

Tutto pronto allo stadio Olimpico per il calcio d’inizio di, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Ultima partita dell’anno solare davanti al proprio pubblico per i giallorossi, che conta di chiudere il 2024 nel migliore dei modi per guardare con speranza al 2025. La situazione in classifica continua ad essere molto complicata: la squadra di Claudio Ranieri occupa la dodicesima posizione in classifica con 16 punti, appena una lunghezza sopra la formazione di Pecchia e due dalla zona retrocessione.Laarriva dalla convincente vittoria negli ottavi di finale di Coppa Italia per 4-1 sulla Sampdoria, ma è chiamata a riscattare la brutta sconfitta subita lo scorso weekend al Sinigaglia contro il Como. In particolare, i giallorossi hanno perso cinque delle ultime sei partite di campionato.