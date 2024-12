Ilgiorno.it - Ondata di freddo a Natale: gelo e neve a Milano e in Lombardia. Ecco il meteo che ci aspetta

– È in arrivo sullaun “d’altri tempi”, per usare l’espressione deirologi di 3B. Sull’Italia settentrionale è in arrivo infatti un fronte di aria fredda che porterà temperature sotto lo zero, venti di Föhn ein montagna. Queste previsionici accompagneranno fino ae Santo Stefano. Benché il tempo sue in buona parte della regione resterà soleggiato, il termometro è quindi destinato a scendere parecchio, con minime che toccheranno i -2 gradi Celsius anche in pianura. Per lunedì 23 dicembre, si prevedono cieli sereni ma vento forte soprattutto nel Nord della. Le temperature massime saranno intorno agli 11 gradi Celsius, con minime comprese tra 1 e 4 gradi Celsius e picchi sotto zero soltanto nel Mantovano, nell’Oltrepò Pavese e sulle montagne.