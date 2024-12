Quotidiano.net - Oleksandr Usyk batte Tyson Fury a Riad: conserva le cinture WBA, WBC e WBO

Sette mesi dopo la sua prima vittoria, l'ucrainoha nuovamente battuto ail britannico, vincendo ai punti con decisione unanime endo così ledei pesi massimi di pugilato WBA, WBC e WBO. Il 37enne ucraino ha imposto il suo ritmo e ha colpito più voltecon il gancio sinistro. Tutti e tre i giudici gli hanno assegnato un punteggio di 116-112 erimane imbattuto in 23 incontri. Nettamente in svantaggio dopo le prime sei riprese, dal settimo roundha iniziato a trovare spazio, con colpi precisissimi che hanno messo in difficoltà l'inglese, che ha traballato, ha iniziato a legare, ha provato a far valere peso e altezza, ma alla fine ha dovuto arrendersi all'evidenza: Olexandrin questo momento è un pugile superiore. Più intelligente, tatticamente più disciplinato, in grado di vincere contro chiunque.