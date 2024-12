Lanazione.it - Negozio chiude dopo 56 anni: “Ormai comprano tutti su Internet”

Leggi su Lanazione.it

Siena, 22 dicembre 2024 – Si chiama Delia Mazzeschi ha 89ed è una contradaiola della Lupa, la proprietaria dello storicod’abbigliamento in via Simone Martini che fra pochi giornirà i battenti. “Io sono qui da 56, e ci sono stata, tranne qualche parentesi, sempre da sola”, racconta, ricordando una Siena che è cambiata molto neglima che comunque ha visto la storica bottega resistere alle intemperie e ai vari periodi di crisi. Una bottega che comunque, come dice Delia, vedeva quasii giorni arrivare qualche cliente abituale: “Solitamente la mattina venivano a trovarmi le mie donne – dice scherzando –, ora il problema sono anche le persone che frequentano la città, non avevo mai visto un periodo natalizio così, per strada non c’è nessuno”. Un’altra conferma di quello che sta succedendo soprattutto nel centro storico e nella primissima periferia.