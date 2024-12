Ilrestodelcarlino.it - Malore fatale in strada a 41 anni. Domani l’ultimo saluto a Pallotto

Fissato il funerale di Marco, venuto a mancare a soli 41nel tardo pomeriggio di mercoledì a causa di unimprovviso che non gli ha lasciato scampo. La tragedia è avvenuta in via Santa Croce a Corridonia, lungo le mura cittadine, ed a nulla sono valsi i tentativi di salvargli la vita da parte degli operatori sanitari che erano stati allertati da un passante, il quale aveva trovato il corpo esanime dell’uomo in. Sul posto erano intervenuti i carabinieri dalla Compagnia di Macerata per eseguire gli accertamenti di rito, poi, la procura aveva disposto l’autopsia per far chiarezza sulle cause della morte. Inoltre, il pm aveva aperto un fascicolo senza indagati dove sono ipotizzato i reati di cessione di droga o di morte come conseguenza di altro reato. Un dramma che ha gettato nello sconforto tutta la comunità: sono stati tanti i messaggi di vicinanza rivolti alla famiglia.