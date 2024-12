Ilgiorno.it - L’approvazione del bilancio. Sindaco contro l’opposizione: "Polemiche pretestuose"

Leggi su Ilgiorno.it

IlEmanuele Nonini replica alle accuse della minoranza in merito ale si dice convinto del suo operato e di quello della maggioranza. "Sono esterrefatto dal comportamento tenuto dai consiglieri di minoranza – dice – culminato nell’abbandono dell’aula e nel rifiuto di esprimere il proprio voto, attraverso il deposito di due “pregiudiziali“ al Dups e al, con la volontà di arrestare l’attività amministrativa. La maggioranza, conscia e sicura della legittimità del proprio operato, degli atti e delle procedure, in modo compatto e unanime, ha approvato gli atti a beneficio della collettività". Per la maggioranza è falsa l’affermazione “l’amministrazione Nonini ha omesso di pubblicare“ i documenti: ilspiega i passaggi e le date in cui ha trasmesso e pubblicato la documentazione relativamente al deposito del Dups, della nota di aggiornamento e degli schemi di