Felicità Dallinga | Il gol è tutto per me Non mi fermerò qui

Finalmente Thijs: "Era ora, sono felicissimo, il gol per me è", racconta l’attaccante nel dopo partita. Alza la testa, l’attaccante, e alza cresta e tiro il Bologna, che offre una dimostrazione di forza all’indomani delle dichiarazioni di Italiano sull’obiettivo Europa, grazie alla crescita degli uomini mercato che erano mancati in avvio di stagione. Stanno arrivando. La conferma arriva da, che questa volta sfrutta l’occasione: ci mette 44 secondi spaccati dal suo ingresso a stappare il match, togliendo il tappo alla bottiglia di ketchup con la zampata sotto porta che regala i tre punti al Bologna. Lo fa nel giorno in cui Castro ‘tradisce’ dal dischetto. E festeggia sotto lo spicchio dei tifosi rossoblù presenti a Torino, alzandosi il mento con la mano destra. Sù la testa.