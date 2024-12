Sport.quotidiano.net - Federcalcio di San Marino. Presidenza e consiglio federale. È tempo di rieleggere i vertici

E’di elezioni alladi San. "Tutti coloro che hanno avanzato la propria candidatura per le elezioni federali del prossimo mese di gennaio sono in possesso dei requisiti previsti", spiegano dalla Fsgc. Ed è questo quanto è stato certificato e comunicato in via ufficiale nel corso della riunione che si è svolta alla Casa del Calcio. Per la carica di presidentei candidati sono Matteo Mazza e Marco Tura. Per la carica di consigliere, oltre ai nuovi candidati, concorreranno d’ufficio tutti i membri dell’esecutivo uscente, al netto di Stefano Bevitori e Valeria Canini, che hanno presentato formale rinuncia alla. In corsa Luca Albani, Gian Luca Angelini, Patrizia Bellavista, Filippo Bronzetti, Michele Della Valle, Maximiliano Gobbi, Simone Grana, William Guerra, Jessica Guidi, Pierangelo Manzaroli, Primo Moretti, Luca Nanni, Stefano Semprini, Giacomo Simoncini, Luigi Zafferani e Massimo Zavatta.