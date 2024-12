Danilo-Napoli non si sblocca | qual è l’ostacolo principale nella trattativa

Leggi su Spazionapoli.it

Calcio Ultimissime – L’affaresi starebbe complicando. Lanon siche non porta alla fumata bianca Per ilcalcio ultimissime arrivano anche in tema di calciomercato. A circa 10 giorni dall’inizio ufficiale delle trattative, gli azzurri hanno iniziato a muoversi concretamente per rinforzarsi in vista di gennaio. La priorità assoluta è un difensore centrale, sia per il recente infortunio di Alessandro Buongiorno, che tornerà tra fine gennaio e inizio febbraio, sia per la mancanza di alternative affidabili al 100%.Juan Jesus è in scadenza di contratto tra 6 mesi e le sue prestazioni sono calate notevolmente di livello, mentre Rafa Marin non appare ancora pronto e la dirigenza starebbe valutando una cessione in prestito del difensore.