Usyk-Fury in tv | non basterà l’abbonamento a DAZN La guida per vedere il match in streaming

Oleksandrcontro Tyson, il campione contro l’uomo che vuole prendersi la rivincita. Una cintura mondiale in palio in meno, questo è vero, ma il fascino rimane totale ed immutato. Anche quando la destinazione geografica è quella di Riad.Il tempo delle parole è già stato speso, ora si andrà sul ring per scoprire quale sarà l’evoluzione di quella che, nella prima parte dell’anno, si è tradotta in una decisione non unanime di cui tanto s’è parlato. Ricchissimo anche il sottoclou, con svariati incontri di livello mondiale a farsi strada nell’avvicinamento a un main event che non potrà senz’altro lasciare indifferenti gli appassionati.Guardasu. Attiva ora a soli 11,99 euro al meseIl combattimento tra Oleksandre Tysonsi svolgerà sabato 21 dicembre, con la riunione che partirà quando in Italia saranno le ore 17:10.