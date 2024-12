Rompipallone.it - Sorpasso a sorpresa all’Inter: se lo prende il Napoli di Conte

Il grande ex, sulla panchina degli azzurri, regala un dispiacere: colpo di mercato per i partenopei che sorpassano i campioni d’ItaliaIl gruppone in testa alla classifica che aveva caratterizzato la Serie A fino a qualche settimana fa sta iniziando, leggermente, a sgranarsi un po’ di più. Ma era inevitabile che accadesse. Specialmente dopo i risultati dello scorso weekend, a menare le danze sono rimaste in tre. E se l’Inter ha dato segnali di grande forza, Atalanta e, tuttavia, non mollano.I campioni d’Italia, con il 6-0 contro la Lazio, hanno lanciato un messaggio chiarissimo. La squadra da battere restano loro e vogliono fare di tutto per confermarsi alla fine della stagione. Dopo una prova come quella dell’Olimpico, in effetti, la squadra di Simone Inzaghi torna a fare paura.