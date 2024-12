Scholz | Uniti contro chi semina odio

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

13.32 Il cancelliere tedescosi è recato a Magdeburgo,sul luogo dell'attacco al mercatino di Natale che ha provocato 5 morti e oltre 200 feriti."Un'azione terribile e folle.Ora è importante fare chiarezza e farlo con la massima precisione", ha detto. "E' importante che restiamocome Paese e che ci parliamo. Non lasciamo vincere chi",aggiunge. "Non lasceremo impi colpevoli. Agiremo con tutta la forza della legge". "Ho ricevuto la solidarietà di molti Paesi. La Germania non è sola".