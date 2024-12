Sport.quotidiano.net - Sassuolo-Palermo 2-1, settima vittoria di fila dei neroverdi

Modena, 21 dicembre 2024 –consecutiva per il, che allunga la sua striscia-miracolo regolando anche ildell’ex Dionisi. Faticando, come da previsioni della vigilia, ma andando oltre l’ostacolo non solo grazie ai gol di Laurientè e Pierini, ma soprattutto grazie ad un’invidiabile solidità. Di gioco, visto che a lungo gli ospiti hanno fatto la partita, senza tuttavia mai imporla del tutto ai, ma anche mentale perché, quando le cose che sembrano facili – e per come si era messa, la gara di ieri sembrava agevole – diventato improvvisamente complicate, si tende a perdersi. Non è il caso del, meno sfavillante che in altre occasioni, meno continuo del solito nel creare occasioni da gol, meno fluido in fase offensiva, dove la mancanza di Mulattieri si fa comunque sentire.