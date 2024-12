Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO LECCE-LAZIO 1-2: Zaccagni disinnescato, Dorgu leader

Voti e giudici del match valido per la 17esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25: prova opaca di quasi tutti i biancocelesti(LaPresse) – calciomercato.itFalcone 6Guilbert 5Baschirotto 6Jean 5,5TOP6,5: fondamentale in entrambe le fasi. Costringe praticamente a usciree Tavares disinnescandoli nel secondo tempo e ribaltando spesso il fronte, guadagnando tempo e campo. Fondamentale.Coulibaly 5,5Berisha. 6,5 Dal 78? Kaba 5,5Rafia 6. Dal 59? Pierret 5,5Pierotti 5,5FLOP Krstovic 5: poca roba. Dal 59? Rebic 6,5Morente 6,5All.: Giampaolo 6,5Provedel 6Lazzari 5,5. Dall’82’ Marusic 6,5Romagnoli 6Gila 6,5Nuno Tavares 5,5. Dal 70? Pellegrini 6Rovella 6,5Guendouzi 6FLOP5: oggi parecchio deludente. Non riesce mai a incidere, salta raramente l’uomo, non si trova bene con Tavares e perde pure parecchi palloni.