Open Arms Salvini | per 3 anni gli intellettualoni dem hanno detto solo sciocchezze Ora separazione delle carriere

Il giorno dopo la sentenza di assoluzione con formula piena persul caso, per l’ex ministro dell’Interno arriva i momento della soddisfazione e del bilancio, del sollievo e del riconoscimento, giuridico e politico, di convinzioni e scelte. L’assoluzione nel processo «è il segno che ho fatto il mio dovere e mi ripaga di tante amarezze», ha commentato a caldo. Del resto oggi, allo stato dei fatti e dei verdetti pronunciati – oltre cheultime, tragiche vicende che arrivano dalla Germania in queste drammatiche ore – si può dire chiaro e tondo: l’immigrazione deve essere controllata e regolamentata per il bene di tutti, anche dei migranti, oltre che per la sicurezza e la tenuta sociale dei Paesi chiamati ad accogliere e ospitare.E allora non stupisce, anzi ce lo si aspettava, che il giorno dopo l’assoluzione nel processoMatteotornasse a parlare della vicenda, e lui lo ha fatto incontrando la stampa a Roma che il vicepremier e ministroInfrastrutture non ha deluso.