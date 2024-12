Pianetamilan.it - Milan, arriva Paratici? Currò si espone. Sulla posizione di Ibrahimovic …

Enrico, giornalista de 'la Repubblica', ha redatto un lungo ed interessante articolo sul proprio profilo 'X', facendo chiarezza su Elliott-RedBird, sulle posizioni degli attuali dirigenti e il possibile arrivo di Fabioal. Ecco, dunque, il suo commento. "Bisognerà attendere verosimilmente gennaio per conoscere i particolari del rifinanziamento del vendor loan, il prestito da 560 millioni di euro concesso nel 2022 dal fondo Elliott della famiglia Singer a RedBird Capital di Gerry Cardinale per controllare il. Ma al momento, stando al comunicato ufficiale, c’è la doppia conferma delle indiscrezioni raccolte da Repubblica nei giorni scorsi. Che Cardinale fosse in difficoltà nella raccolta dei soldi (693 milioni, cifra comprensiva degli interessi del prestito del 2022) da restituire ai Singer entro agosto 2025.