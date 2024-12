Inter-news.it - Meret: «Il Napoli vuole restare in vetta. Una partita ha finora pesato!»

Leggi su Inter-news.it

Alexsi è espresso nel post-di Genoa-, sfida vinta dagli azzurri con il punteggio di 2-1. Queste le sue dichiarazioni. IL COMMENTO – Così Alexa DAZN al termine di Genoa-in merito alle ambizioni della sua squadra: «Ogni match è importante in questa fase della stagione. Bisogna cercare di tenere il .Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «Ilin. Unaha!»)© Inter-News.it 2014-2025 - Tutti i diritti riservati