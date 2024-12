Lapresse.it - Magdeburgo, Orban punta il dito contro la “crisi dei rifugiati”

Il premier ungherese Viktor, esprimendo le sue condoglianze dopo l’attentato in Germania, a, hato illa politica suiadottata dall’Ue. “Siamo prima di tutto dalla parte dei tedeschi. Tuttavia, questa non è solo una questione che riguarda i tedeschi. Tali incidenti si sono verificati solo dalladei” del 2015, ha dettoparlando da Budapest, secondo quanto riportano i media tedeschi.“C’è una connessione. Alcuni cercano di negarlo”, ha affermato il premier, sostenendo poi che l’Ungheria non dovrebbe “diventare un posto in cui può accadere qualcosa del genere”.