Feedpress.me - L'esodo di Natale, tamponamenti e treni in tilt al Centro-Nord: numerosi disagi per i viaggiatori

Leggi su Feedpress.me

L’ultimo sabato prima diè stato segnato da incidenti sulle autostrade e da problemi per iche hanno creato qualcheo negli spostamenti per le festività . Sull'autostrada A1 in mattinata ci sono stati duein Toscana: uno all’altezza di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ha visto coinvolti 4 veicoli che viaggiavano in direzione sud. Ci sono stati alcuni feriti.