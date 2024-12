Formiche.net - L’agenda del G7 guarda anche alle imprese. Il report del B7

Massimizzare i benefici dell’Intelligenza Artificiale, gestire le incertezze globali per promuovere la competitività dellee crescita economica, supportare lo sviluppo sostenibile dell’Africa. Queste alcune delle principali raccomandazioni del B7, guidato da Confindustria e sotto la presidenza di Emma Marcegaglia, recepite dal G7 Italia. La percentuale di accoglimento delle proposte del Business delle sette economie democratiche più avanzate al mondo è superiore al 90%, come indicato nel B7 Responsiveness, redatto da Confindustria con il supporto di Deloitte. Nel dettaglio, il B7 Italy ha avuto un ruolo chiave nel facilitare il dialogo tra business e istituzioni per identificare e indirizzare le priorità deleconomica globale.“Il comune impegno a fronte della complessità e dell’incertezza dello scenario globale”, ha spiegato Marcegaglia, “ha visto il nostro B7 lavorare in stretto coordinamento con la presidenza italiana del G7 per affrontare le sfide delle trasformazioni in corso attraverso un approccio fortemente orientato al rilancio della competitività industriale dei paesi G7, che è stato il faro che ha guidato la nostra azione ed il filo rosso che congiunge le nostre raccomandazioni.