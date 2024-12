Ilnapolista.it - Kyrgios non lo sopportano neanche in Germania: spara sciocchezze, non ha rispetto per Sinner (Faz)

Nickama far parlare di sé e questo si sapeva già. Ultimamente, così com’era molto sui generis in campo, si sta esibendo in uscite durante certe interviste con l’intento di screditare suoi colleghi. Come se il mondo del tennis e in generale dello sport stesse lì in attesa della sua prossima opinioneta alla cieca. Intanto, dallail giornalista Thomas Klemm gli ha dedicato un articolo.merita il premio dello stivale puzzolente dell’anno (Faz)Di seguito l’analisi pungente di Faz:“Contrariamente a tutti gli onori sportivi di questi tempi, vogliamo dare uno sguardo a qualcuno che diffonde le peggiori. Nick, che ha difficoltà a decidere se preferirebbe essere un professionista del tennis o un ribelle da strada, ha ora scelto Jannikcome suo nuovo bersaglio ideale.