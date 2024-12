Pronosticipremium.com - Inter-Roma Primavera, formazioni ufficiali: Cama e Nardin dal 1?

È tutto pronto al Centro Sportivo Giacinto Facchetti per il calcio d’inizio di, match valido per la diciassettesima giornata del Campionato1. I giallorosso sono reduci dal netto successo nel turno infrasettimanale per 3-0 ai danni della Sampdoria e hanno approfittato del passo falso del Sassuolo per salire in prima posizione in classifica con 33 punti. I nerazzurri di Andrea Zanchetta inseguono al quarto posto a sole due lunghezze di distanza e il match metterà in palio tre punti fondamentali per la corsa alle semifinali playoff. Il momento dellaLadi Gianluca Falsini sta attraversando un periodo di forma strepitoso. Dopo aver raccolto appena tre punti in sei partite tra fine settembre e inizio novembre (a causa del passaggio alla difesa 3 per l’arrivo di Ivan Juric alla guida della prima squadra), i giallorossi hanno collezionato ben sei successi consecutivi, superando in ordine Atalanta, Genoa, Milan, Empoli, Udinese e Sampdoria.