"Il mio Eduardo per papà e per i giovani"

"Mio padre ederano molto amici, c’era stima reciproca. Inoltre avevano due case vicine in campagna e si frequentavano. Da bambino la sua presenza non era particolarmente rassicurante, non volevi giocarci a rimpiattino". Alessandro Gassmann condivide uno dei suoi primi ricordi diDe Filippo, gigante del teatro italiano del ‘900, di cui porta sul piccolo schermo in veste di regista – il 30 dicembre in prima serata su Raiuno – la commedia del 1945 Questi fantasmi!. Ultimo tassello in ordine di tempo della collection De Filippo, trasposizione filmica dei suoi capolavori teatrali targata Rai e prodotta dalla Picomedia di Roberto Sessa in collaborazione con Rai Fiction. È la storia di Pasquale Lojacono (Massimiliano Gallo) che si trasferisce in un grande appartamento nel centro storico di Napoli insieme alla moglie Maria (Anna Foglietta), in seguito a un accordo con il suo proprietario: in cambio della loro permanenza gratuita, Lojacono dovrà sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi.