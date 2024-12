Spazionapoli.it - “Ecco cosa faremo ora”, Conte svela il suo piano in conferenza stampa

Leggi su Spazionapoli.it

Genoa Napoli 1-2, Antonioha rilasciato alcune dichiarazioni durante lapost partita.Nonostante le molteplici difficoltà, presentatesi prevalentemente nel secondo tempo, il Napoli riesce a passare anche sul campo del Genoa grazie a grande sacrificio e compattezza della squadra partenopea. Antonioha analizzato il match ed ha voluto mettere in evidenza e l’ottimo primo tempo svolto che, al contrario, ha messo in allerta l’allenatore leccese in vista dell’inizio del secondo tempo. L’ex Juve ed Inter, infatti, ha sottolineato tutto il suo dispiacere e rabbia per un secondo tempo tutt’altro che positivo.Genoa Napoli,tuona: “Non fa parte della mia mentalità”Antonioha ribadito il concetto di insoddisfazione ed incredulità per come il suo Napoli ha interpretato la seconda frazione di gioco.