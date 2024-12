Lanazione.it - Dall’alberghiero Martini alle tavole: “Il nostro menù di Natale”

Montecatini Terme, 21 dicembre 2024 – Ilporte e arriva l’atteso appuntamento con la tradizione culinaria. L’alberghieroha preparato in esclusiva per La Nazione un menu di. Ai fornelli, lo chef Antonio Antonino con i suoi alunni della 3CE. Tre di loro (Alessandro Colella, Gloria Gori, Gaia Falcone) hanno strutturato un percorso per riscoprire la ricchezza della nostra cultura enogastronomica, unendo piatti classici a proposte innovative per soddisfare tutti i palati. "Abbiamo ideato un menu – spiegano – che è metafora di un viaggio tra sapori e profumi che hanno lo scopo di risvegliare lo spirito natalizio”. Gli aspiranti chef consigliano di partire con un classico antipasto toscano completo di salumi e crostini. “Poi, prima dei tortelli maremmani burro e salvia, una bella ribollita – sostengono – riporterà ai sapori della Toscana medievale”.