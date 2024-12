Quotidiano.net - Attacco al mercatino di Natale di Magdeburgo: Scholz invoca unità e chiarezza

Leggi su Quotidiano.net

L'aldidiè "un'azione terribile e folle. Ora è importante faree farlo con la massima precisione e accuratezza". Lo ha detto il cancelliere tedesco Olafdurante un punto stampa sul luogo della tragedia. "Per me è importante che restiamo uniti come Paese e che ci parliamo. Non è l'odio a determinare la nostra convivenza, ma il fatto che siamo una comche vuole conquistare un futuro comune e che non lasciamo vincere coloro che vogliono seminare l'odio", ha detto.