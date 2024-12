Liberoquotidiano.it - "Assoluzione piena. Contro chi è questa sentenza". Open Arms, il capolavoro di Giulia Bongiorno

"Un lavoro straordinario". La corte del Tribunale di Palermo ha appena emesso ladel processo: "perché il fatto non sussiste". L'imputato Matteo Salvini, commosso, abbraccia la compagna Francesca Verdini e le prime parole del leader della Lega, che rischiava 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio, sono per i suoi avvocati: il ministro ringraziae gli altri legali Luigi Carta, Francesco Colotti, Crescenzo Manna, Lavinia Squicquero e Ludmila Laudonio con poche, sentite parole. Laè di primo grado, la battaglia giudiziaria quasi sicuramente proseguirà. Ma per il momento è l'ora della gioia, anche per la. "E' stata unaper cui il fatto non sussiste, unadi. Il ministro si è difeso all'interno delle istituzioni, è stato sempre presente.