Asse Roma-Napoli non solo Mancini | possibile scambio per Pellegrini

Altri due appuntamenti sui quali mantenere l’attenzione, prima di tuffarsi in un 2025 che partirà con il via del calciomercato invernale. Una finestra che laintende sfruttare a dovere per puntellare diverse zone, dall’esterno destro al vice Dovbyk, fino ad un Di Cesare che piace per la difesa. Importante però anche il capitolo uscite, tanto immediate quanto previste per il prossimo giugno, e non c’èDybala come caso da tenere sott’occhio. Uncon ilsi potrebbe sviluppare da qui fino alla prossima estate.Che i veterani della squadra siano tutti in bilico non è un mistero, ed occhio all’interesse dei partenopei per Gianluca. Negli scorsi giorni ci sono stati contatti tra il club di De Laurentiis e l’agente del calciatore, per impostare un affare più per giugno prossimo, ma alle condizioni giuste il tutto potrebbe prendere piede già a gennaio.