Anteprima24.it - Villa Comunale, Fioretti e De Lorenzo (Pd): “Potature errate, urge chiarimento”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Nei giorni scorsi alcune conifere presenti insono state oggetto di attività di potatura che, a guardare la foto (in basso), sembra non essere stata effettuata in maniera corretta. Molti cittadini ci hanno sottoposto la questione, lamentando una presunta scarsa accortezza nello svolgimento dell’operazione e rilevando che, solitamente, la potatura di questo tipo di pianta andrebbe programmata nei mesi di gennaio e febbraio”. Così in una nota i consiglieri comunali Florianae Giovanni De. Pertanto la consiglieraha chiesto la convocazione connza della Commissione Ambiente per chiarimenti sulla vicenda, “in particolare per sapere chi ha effettuato tale attività e per sapere – si legge – con quale atto amministrativo è stata autorizzata l’attività di potatura e di taglio di alcune conifere svolta nei giorni scorsi in”.