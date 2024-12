Tvplay.it - Un’altra beffa per il Milan: se lo prende la Lazio

Leggi su Tvplay.it

Ildeve mandare giù un boccone amaro sul mercato: questa volta Paulo Fonseca èto dallaper un nome in particolareQuesta sessione invernale servirà a diverse squadre per mettere a punto il proprio organico. I rossoneri hanno bisogno di innesti soprattutto a centrocampo ma la società di Claudio Lotito sembra essere in vantaggio su alcuni profili.per il: se lola(TvPlay – ANSA) Dopo le difficoltà in campionato ildeve capire quale strada intrare per il futuro. La posizione di Paulo Fonseca è sempre piuttosto in bilico e questo condiziona anche le scelte di mercato. Al di là di chi sarà però l’allenatore da qui al termine della stagione, quello che è certo è che servono rinforzi soprattutto a centrocampo, dove la rosa rischia di essere corta per tre impegni a settimana.