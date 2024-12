Secoloditalia.it - Salvini: “Entro in Aula orgoglioso, è una bella giornata”. I pm giocano l’ultima carta per silurarlo

“Sono assolutamentedi quello che ho fatto, ho mantenuto le promesse fatte, ho contrastato le immigrazioni di massa e qualunque sia la sentenza. Per me oggi è unaperché sono fiero di aver difeso il mio Paese. Rifarei tutto quello che ho fatto ein questadel mio lavoro”. Così Matteo, prima di entrare all’bunker del carcere Pagliarelli di Palermo, dove tra poco è attesa la sentenza di primo grado del processo Open Arms, Che lo vede imputato con l’accusa di sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. Sereno fino all’ultimo, come ha ricordato ieri sera con una lunga diretta su Tiktok. “L’arcobaleno? Buon segno”, dice avvicinandosi al bunker, circondato da decine di cronisti e operatori tv. Fa fatica a passare. “Questo è sequestro di persona.