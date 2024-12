Tg24.sky.it - Salvini, attesa la sentenza del processo Open Arms. Le ultime notizie in diretta. LIVE

Leggi su Tg24.sky.it

Il ministroha raggiunto in queste ore l’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo per l’udienza conclusiva del. E' accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver impedito all’Ong spagnola di far sbarcare 147 migranti nell'agosto 2019. “Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto", ha detto. Chiesti 6 anni di reclusione, la difesa chiede l'assoluzione "perché il fatto non sussiste"