Sabato 21 dicembre il giorno più corto dell’anno | prendiamoci un momento per osservare il cielo

Il 21segna l’arrivo del solstizio d’inverno, ilin cui l’emisfero settentrionale della Terra raggiunge l’inclinazione massima rispetto al Sole. È ilpiù, con il minor numero di ore di luce solare, ma anche un’occasione per celebrare l’inizio della stagione invernale e alcune tradizioni legate a questo evento astronomico.Cosa succede il 21?Il solstizio d’inverno avviene quando il Sole si trova al punto più basso nel, rispetto alla sua traiettoria annuale. Questo accade perché l’asse terrestre è inclinato di circa 23,5 gradi, e in questo periodol’emisfero nord riceve la minima quantità di luce solare. Per noi in Italia, ciò si traduce in circa 8 ore e 46 minuti di luce, a seconda della latitudine.Dopo il solstizio, però, le giornate iniziano ad allungarsi, un segnale di speranza che ha ispirato culture e tradizioni per millenni.